Honderden stappers op Vastenvoettocht voor het goede doel: ook steun voor Buggenhout Verwarmt

Zich laten sponsoren om vervolgens 25 kilometer te wandelen. Dat is al bijna vijftig jaar het concept van de Vastenvoettocht en daar blijkt duidelijk nog geen sleet op te zitten. Want ook dit jaar trokken opnieuw ettelijke honderden Buggenhoutenaren de stapschoenen aan. Ze maakten een tocht door en rond Buggenhout.

“De opbrengst verdelen we over allerlei initiatieven in de Derdewereld”, zegt Luc Van Driessche, mede-organisator van de Vastenvoettocht. “Belangrijk daarbij is dat de projecten allemaal een link met Buggenhout hebben. Zo weten we zeker dat elke cent goed besteed wordt.”