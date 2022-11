Herfsttocht in Buggenhoutbos

Dendermonde Horecaba­zen Bar Proef en Steca en jarige Radio Tros slaan handen in elkaar: Vier weken feest in chalet op Grote Markt met gevarieerd programma

Vier weken lang kan er gefeest worden op de Grote Markt in hartje Dendermonde. Horecabazen Junior Annaert van Bar Proef en Wolf Van den Bossche van Steca slaan hiervoor, samen met de jarige regionale radio Tros FM, de handen in elkaar. Decor is een grote houten chalet midden het marktplein. “Denk après-skisfeer, maar ook nog zoveel meer”, klinkt het enthousiast.

16 november