Heraanleg Stenenmolenstraat nadert einde

Dendermonde Warme Winkel zamelt schoolmate­ri­aal in: “Dure september­maand voor gezinnen betaalbaar­der maken”

De Warme Winkel, een initiatief van vrijwilligers om kwetsbare gezinnen in Dendermonde te ondersteunen, houdt een inzamelactie van schoolmateriaal. “Zo willen we de terugkeer naar school in de dure septembermaand voor gezinnen betaalbaarder en duurzamer maken”, klinkt het.

5 juli