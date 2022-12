Heisa tijdens laatste gemeenteraad met Claeys als burgemeester: “Schaamteloze vertoning van CD&V”

Waasland/Dendermonde Van een musical tot knutselen: met deze 7 tips in Waasland en Dendermon­de verveel je je geen seconde tijdens de kerstvakan­tie

De eindejaarsperiode is aangebroken en de kerstvakantie is in zicht. Heb jij nog geen idee wat te doen tijdens de vakantie? Geen paniek! Van Lotje de Musical in Sint-Niklaas tot knutselen in Buggenhout: met onze 7 tips in Waasland en Dendermonde beleef je ongetwijfeld een onvergetelijke kerstvakantie samen met je kroost.

22 december