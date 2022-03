Handelsverenigingen sturen Paashaas op pad voor nieuwe actie

De drie handelsverenigingen van Buggenhout slaan met regelmatig van de klok de handen in elkaar om lokaal shoppen in de kijker te zetten en klanten iets extra te gunnen. Een volgende actie in het rijtje is “Wie is de Paashaas?”. En daar valt flink wat mee te winnen.

“Onze Paashaas gaat op pad langs de verschillende handelszaken”, legt Erik Coppens van MOL uit. “Hij heeft een mand met paaseitjes bij om uit te delen aan de kinderen. Maar bedoeling is dat mensen raden wie deze Paashaas eigenlijk is. Het antwoord kan op een deelnemingsformulier ingevuld worden. Daaruit loten wij de winnaar van de hoofdprijs die 300 euro in Buggenhoutse cadeaubons zal krijgen, te besteden bij plaatselijke handelaars. Maar ook wie het formulier invult zonder de correcte naam, maakt kans op tal van prijzen. We loten in totaal twaalf winnaars.”

De Paashaas maakt voor het eerst zijn opwachting op zondag 27 maart tijdens de Plantenmarkt rond de Dries in Opdorp. Op zaterdag 2 april vertoeft hij in Opstal en op zaterdag 9 april in Buggenhout-centrum.