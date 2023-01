Handelsverenigingen promoten Bugo-bon als valentijnscadeau

“Wie in het kader van onze actie een Bugo-bon als valentijnscadeau koopt, maakt kans om er nog een extra bon bovenop te winnen”, klinkt het. “Het principe is simpel: wie tussen 1 en 14 februari koopt in het gemeentehuis of De Pit, maakt kans op een prijs.”

Er is één Bugo-bon van 50 euro te winnen, maar ook één van 25 euro en tien van 10 euro. De Bugo-bon is de Buggenhoutse cadeaubon die recent werd gelanceerd en is verkrijgbaar aan de snelbalie in het gemeentehuis, aan de Nieuwstraat, en aan het onthaal in gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput. Info: www.buggenhout.be.