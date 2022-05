(H)Eerlijk lokaal bundelt producenten van hoeve- en streekproducten in één brochure en website

Buggenhout/Lebbeke/DendermondeEén brochure en één website die alle lokale producenten van hoeve- en streekproducten bundelt. Dat is het nieuwe initiatief “(H)Eerlijk lokaal”. Lebbeke, Buggenhout en Dendermonde hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen met Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Een gloednieuwe brochure en bijhorende website moeten inwoners uit de regio wegwijs maken in het lokale aanbod van eigen streek. Regionaal Landschap Schelde-Durme werkte dit uit in opdracht van de gemeentebesturen van Lebbeke, Buggenhout en Dendermonde. Liefst 45 lokale ondernemers stellen in de brochure hun producten voor. Dat gaat onder andere om chocolade, bloemen, hopscheuten, bier, vlees, ijs, melk, aardappelen en koffie. De brochure, die overal gratis te verkrijgen is, werd officieel voorgesteld in de IJshoeve Nicky in Lebbeke.

“Deze brochure zorgt voor een duidelijk overzicht waar welke producenten zich bevinden”, zegt de Lebbeekse schepen Maria van Keer (CD&V). “Mensen kunnen ze als leidraad gebruiken om langs deze producten te wandelen of te fietsen. Maar natuurlijk is het in de eerste plaats de bedoeling lokale producten in de kijker te zetten om in te zetten op de korte keten. Van bij de boer tot op je bord is immers belangrijker dan ooit en steeds meer mensen beseffen dat rechtstreeks je inkopen doen in eigen streek, een duurzame keuze is.”

Dat lokaal kopen zorgt voor minder kilometers verplaatsing en een seizoensgebonden aanbod, is meteen mooi meegenomen voor het milieu. “Bovendien werken veel lokale handelaars verpakkingsarm”, zegt Buggenhouts schepen Geert Mannaert (CD&V). “Dat wil zeggen dat je als klant je eigen potje of zakje kan meebrengen om de aangekochte producten in mee te nemen. Ook dat is goed voor het milieu.”

De lokale producten zijn te vinden in hoevewinkels of automaten, via deur-aan-deurverkoop, op markten, via een webwinkel, enzovoort. “In onze regio zetten heel wat boeren zich dagelijks in om kwaliteitsvolle producten aan te bieden”, zegt Dendermondse schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Door een overzichtelijke brochure te ontwikkelen, raken de inwoners van Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout en omstreken wegwijs in het aanbod. We hopen dat zij zo meer en meer de weg vinden naar lokale producten.”

De nieuwe brochure is te verkrijgen bij alle deelnemende handelaars, de dienst Toerisme in Dendermonde, het gemeentehuis van Buggenhout en de bibliotheek van Lebbeke. Op de bijhorende website www.heerlijklokaal.be staan alle producenten overzichtelijk gebundeld op een handige kaart.