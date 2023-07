Gustaaf en Paula zijn diamanten paar: “De vonk sloeg over en er volgden nog veel kus’kes”

Speciale eenheden overmeeste­ren zoon van ‘Mister Hugo’ in Buggenhout

Speciale eenheden van de politie hebben dinsdagavond in de Ravenstraat in Buggenhout Gunther V.R. gearresteerd. De man dreigde er opnieuw mee om iets drastisch te doen maar wat hij precies van plan was, is nog niet duidelijk. Hij kondigde zijn daad wel aan op zijn Facebookpagina. “De politie is onderweg naar hier”, staat te lezen in het bericht.