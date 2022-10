Grote netten voor eikeloogst in Buggenhout Bos: “2022 is uitzonderlijk jaar”

Buggenhoutse eikels worden dus nieuw bos in binnen- en buitenland. In totaal worden over een oppervlakte van tien hectare de eikels van de Buggenhoutse wintereiken opgevangen. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want 2022 blijkt een uitzonderlijk “mastenjaar” te zijn. Dat betekent dat de eikeloogst beter dan anders is. “De benaming ‘mastenjaar’ is een verbuiging van het woord ‘mesten’”, weet Gustaaf Van Gucht van Natuurpunt ‘s Heerenbosch en vroeger boswachter in Buggenhout. “Vroeger kwamen mensen in de herfst hun varkens in het bos vetmesten. Of men verzamelde de eikels en voederde die op de boerderij aan de varkens. In Spanje gebeurt dit nog altijd met de zwartpootvarkens, die de pata negra voortbrengen. Door de eikels krijgt het vlees een sublieme smaak en betere vetten. Als er veel eikels waren, kon er dus goed gemest worden of ‘masten’ dus.”