Gouden jubileum voor Lucien en Jeannine

Lucien en Jeannine leerden elkaar indertijd kennen tijdens de kermis op de Dries in Opdorp. Lucien was daar geboren, Jeannine was afkomstig van Buggenhout. De vonk sloeg over tijdens die kermis en wat later volgde er een huwelijk. De twee vestigden zich in Opdorp en kregen één zoon. Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen. Jeannine werkte heel haar loopbaan bij de Kredietbank, Lucien was aan de slag bij de NMBS. In de vrije tijd toonde Lucien zich het liefst van zijn sportiefste kant. Hij werd marathonloper en sleepte daarmee in Nederland drie overwinningen in de wacht. Tegenwoordig kruipt Lucien het liefst op de fiets, Jeannine houdt van dansen.