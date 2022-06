Gezinspicknick aan Patattenmolen

De zomervakantie inzetten met een gezellige gezinspicknick. Dat is het opzet van de Buggenhoutse bibliotheek op zondag 26 juni. Liefhebbers brengen zelf hun boterhammetjes of lunch mee en de afdeling Vrije Tijd zorgt voor de rest. Zo staat er om 12 uur en om 13 uur een goochelshow op het programma. In een voorleestent kunnen kinderen bovendien luisteren naar spannende verhalen. De vrijwilligers van de Maakplaats zorgen voor creatieve workshops. Tussendoor houdt de bibliotheek een tweedehands boekenverkoop. Boeken zijn aan 1 euro per stuk te koop. Iedereen is welkom op de site rond de Patattenmolen, tussen Putweg en Krapstraat in Opstal. Vooraf inschrijven is niet nodig. Info: buggenhout.bibliotheek.be of 052/33.95.91.