Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurs

Sint-Gillis-Dendermonde Tweehon­derd reizigers geëvacu­eerd op trein na kleine aanrijding met kraan

Aan de Spoorwegstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is dinsdagmorgen een aanrijding met een trein en werfkraan gebeurd aan de spoorwegovergang. De kraanman had de trein niet zien aankomen omwille van de dichte mist waardoor een kleine aanrijding volgde. De machinist kon nog aan de noodrem trekken, waardoor de schade beperkt bleef.

7 februari