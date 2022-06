Gezinnen picknicken in schaduw Patattenmolen

Een gezinspicknick in de schaduw van de Patattenmolen had vorig jaar al eens geprogrammeerd gestaan, maar werd toen op het laatste nippertje geannuleerd omdat het erg slecht weer was. Hoogzomer werd het deze zondag ook niet, maar de omstandigheden waren wel mooi genoeg om dit jaar de picknick wel te laten doorgaan. En dat lokte toch wat liefhebbers naar Opstal. Op het grasplein konden bezoekers hun picknicklaken uitslaan en smullen van het lekkers dat ze meebrachten. Ondertussen was er ook randanimatie. Zo was er een goochelaar aanwezig. In een voorleestent konden kinderen luisteren naar spannende verhalen en er vonden creatieve workshops plaats. En tussendoor hield de bibliotheek een tweedehands boekenverkoop.