Alles wijst op afrekening, maar Stijn M. (40) pleit onschuldig voor moord op liefdesri­vaal: “Als je niet van mij bent, dan van niemand”

Het anders zo rustige Eksaarde werd een jaar geleden op stelten gezet door een passioneel drama. Immomakelaar Frank D.V. (42) werd neergeschoten aan een vijver, op een boogscheut van zijn woning. De dader, glazenwasser Stijn M. (40), trok daarna naar het huis van zijn slachtoffer om het nieuws mee te delen aan echtgenote D., met wie hij een geheime relatie had gehad. Was het een doelbewuste afrekening van een liefdesrivaal of een toevallige confrontatie die uit de hand liep? De advocaat van Stijn M. gelooft alvast niet in moord. “We zullen onschuldig pleiten voor zowel moord als opzettelijke doodslag.” Een reconstructie.