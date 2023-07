Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Buggenhout vandaag

Eerst tegen auto gebotst, dan gecrasht tegen gevel van woning: bestuur­ster gewond afgevoerd

Op de Ouburg in Oudegem is woensdag in de late namiddag een vrouw gewond afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze met haar wagen tegen de gevel van een woning terechtkwam. Die liep aanzienlijke schade op en door de klap opent ook de garagepoort niet meer. Mogelijk werd de vrouw onwel achter het stuur.