Gemeentepersoneel brengt voor dagje hond mee naar het werk: “Beestig idee”

Zoveel verdien ik Logistiek medewerker Dirk (56) mag over 4 jaar met pensioen: “Ik heb al gekeken hoeveel ik zal krijgen, we zullen ons toch moeten aanpassen”

Stilzitten is niets voor Dirk Heymans (56). Toen hij na jarenlang windschermen te plaatsen door rugproblemen zijn job niet meer kon doen, zat hij even met de handen in het haar. Een switch naar de sociale sector bleek de perfecte oplossing, ook al betekende dat loon inleveren. “Omdat ik geen diploma heb, kwam ik in de laagste salarisschaal terecht. Gelukkig konden mijn jaren werkervaring uit het verleden na een tijdje toch worden gelijkgesteld.”