Gemeentebestuur verhoogt belasting op masten en pylonen: “Extra inkomsten om gat in begroting te dichten”

Buggenhout komt ongeveer drie miljoen euro te kort in haar begroting. Oorzaak zijn de hogere energiekosten en gestegen personeelskosten door indexatie van de lonen. “Op personeel gaan we niet besparen, we blijven investeren, verhogen de belastingen voor onze inwoners niet en willen schuld blijven afbouwen”, zegt schepen van Financiën François Suys (CD&V). “Maar dat betekent dat we op andere manieren aan drie miljoen moeten geraken om de begroting te laten kloppen.”