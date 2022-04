Gemeentebestuur en lokale politie op zoek naar nieuwe gemachtigd opzichters

De inzet van gemachtigde opzichters moet de veiligheid in de gemeente ten goede komen. Ze helpen vooral bij het oversteken van groepen, meestal in de buurt van scholen, aan sportclubs of jeugdverenigingen. Om over voldoende gemachtigde opzichters te beschikken, vindt een nieuwe opleiding plaats. De cursus is voorzien op zaterdag 30 april van 9.30 tot 13 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van gemeenteschool De Pupil, aan de Veldstraat in Opdorp. De vorming is volledig gratis. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website van Buggenhout.