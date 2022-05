Gemeente zet in op STEM-kampen in Maakplaats tijdens vakanties

De Maakplaats in de Buggenhoutse bibliotheek werd in het najaar van 2021 officieel in gebruik genomen. Het is een plek waar inwoners eigen creaties en ideeën in praktijk kunnen uitwerken. Ze hebben daarvoor allerlei toestellen, zoals een 3D-printer, lasersnijder en textieldrukker ter beschikking. Er vinden ook regelmatig workshops plaats.