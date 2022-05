Gemeente maakt werk van rolstoelvriendelijke picknickbanken

Buggenhout lanceerde het voorbije jaar enkele dementie- en rolstoelvriendelijke wandelingen. “Langs die paden werden voor rolstoelgebruikers niveauverschillen weggewerkt en zijn voldoende rustpunten met banken voorzien”, schetst Sylva Bogaerts. “Maar aan de picknicktafels in Buggenhout Bos bijvoorbeeld kunnen personen in een rolwagen niet aansluiten. De tafelbladen zijn immers te laag en de bank zit in de weg. Daarom stellen we voor dat de gemeente werk maakt van rolstoelvriendelijke picknickbanken.”

Schepen Geert Mannaert is het idee genegen. “Dit is een heel goed voorstel en we gaan daar voor zorgen”, zegt hij. “We kunnen picknickbanken voorzien waar het tafelblad langer is, zodat er ook een rolstoel aan kan. Het moet ook hoger, zodat het niet in de weg zit als een rolstoelgebruiker wil aansluiten.”