Gemeente brengt Bomenplan in praktijk: “Meer vergroening en beter onderhoud”

BuggenhoutHet gemeentebestuur van Buggenhout brengt dit jaar het “Bomenplan” in de praktijk. Dat betekent dat heel wat bomen zich aan een onderzoek mogen verwachten, gevolgd door een vergroeningsproject in verschillende wijken. “Bovendien zal ook het onderhoud efficiënter worden”, zegt schepen van milieu Geert Hermans (CD&V).

Buggenhout maakt van inzetten op een groene, klimaatgezonde leefomgeving deze legislatuur een prioriteit. In het kader daarvan werd ook een “Bomenplan” opgesteld. Dat wil het gemeentebestuur dit jaar in uitvoering brengen. De gemeenteraad gaf alvast zijn fiat daarvoor.

“De uitvoering van dit Bomenplan bestaat uit twee luiken”, zegt schepen Hermans. “Een hele reeks bomen in verschillende wijken en straten worden onderzocht om te bepalen welke vervangen moeten worden. Dat moet zorgen voor een groot vergroeningsproject. Anderzijds is een snoeiprogramma uitgewerkt, zodat onze bomen beter en efficiënter onderhouden worden.”

Het zijn in de eerste plaats de bomen in de wijken Jules Andriespark in Opstal en Mosten in den Briel waarvan de gezondheidstoestand onderzocht zal worden. “Per individuele boom wordt zo een aangepast beheer uitgewerkt voor de komende dertig jaar”, zeg Hermans. “Deze twee wijken ondergaan op basis daarvan een vergroening zoals we dat eerder ook al in het Lentepark realiseerden.”

Naast deze twee wijken krijgen ook de bomen van Affligem, Hanenstraat, Brandstraat, Kalkenstraat, Kasteelstraat, Lievekensstraat, Najaarsdroom, Pastorijstraat, Spoorwegstraat, Stationsstraat, Hauwerstraat en Koudehaard in Buggenhout-centrum een onderzoek. In Opdorp is dat het geval voor de bomen van de Dries, Damstraat, Drietorenstraat en Vekenstraat en in Opstal de Kerkweg, Kalkenstraat, Molenstraat en Ravenstraat.

Het snoeiprogramma geldt voor de bomen in de Prosper Bosteelstraat en Jules Andriespark in Opstal, de Sint-Jozefstraat en Brielstraat in den Briel , Vitsstraat, Lijneveldstraat, Veldstraat, Dries en Brusselmansstraat in Opdorp en Beukenstraat, Brandstraat, Diepmeerstraat, Kamerstraat, Collegestraat en Hanenstraat in het centrum. “Het snoeiwerk moet rond te zijn in oktober 2022", zegt Hermans. “De aannemer moet een Certified Europian Tree Worker voorleggen. Zo zijn we zeker dat hij de bomen goed en vakkundig onderhoudt. Voor de realisatie van het Bomenplan trekt de gemeente 77.000 euro uit.”

