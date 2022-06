Geen Roparun door Opstal, maar wel Streekbierenloop

Hartelijk Opstal zorgt traditiegetrouw tijdens het Pinksterweekend voor animatie in Opstal naar aanleiding van de doortocht van de Roparun, de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam ten voordele van Kom op tegen Kanker. Door de nasleep van de coronacrisis werd echter beslist dat dit jaar de Roparun alleen in Nederland zal doorgaan. “Maar dat betekent niet dat we alsnog een feestje kunnen bouwen”, klinkt het bij Hartelijk Opstal. “Daarom zal onze Streekbierenloop, die we altijd aan de Roparun koppelen, wel doorgaan.”

De streekbierenloop vindt plaats op zondag 5 juni. Deelnemers krijgen een bonnetje voor een streekbier (of frisdrank) per ronde die ze door Opstal lopen. Het parcours van twee kilometer bevindt zich langs de Krapstraat, Broekstraat, Ravenstraat, Jules Andriespark, Meir, Kerkweg, Broekstraat, Putweg, over de Patattenmolensite en terug naar de Krapstraat. Voor de veiligheid is dit traject grotendeels auto- en parkeervrij. Inschrijven kan vanaf 15.30 uur, de loop zelf start om 17 uur.

Op de site Patattenmolen is bovendien animatie voorzien, in combinatie met een streekbiertje en een hapje. Vanaf 18 uur zijn er optredens van Het Dendermonds Bierkwartet en The Fake Band uit Buggenhout. Doorlopend is er kinderanimatie. “Er is dus geen excuus om de lopers niet te komen aanmoedigen”, klinkt het.

De opbrengst van het gebeuren gaat naar twee plaatselijke initiatieven van Kom op tegen Kanker: Erkrido en Run And Ride For Mie. De organisatoren roepen de inwoners van Opstal op om hun huizen en voortuinen te versieren en de Opstalse vlag uit te hangen. Alle info: hartelijkopstal@telenet.be.