Geen frietjes en glimlach meer van Rony Sertijn: Friturist overlijdt onverwacht op vijftigjarige leeftijd

Rony Sertijn zal in zijn frituur Ten Bos geen frietjes meer bakken. De broer van Buggenhoutse schepen Nadine Sertijn overleed het voorbije weekend totaal onverwacht aan een hartfalen. Met “een hart van goud” was hij geliefd bij velen.

Het kan zo voorbij zijn in het leven. Dat bewijst het plotse overlijden van Rony Sertijn uit Buggenhout, amper vijftig jaar. Kort voordien had hij nog frietjes gebakken in de frituur Ten Bos, die hij al sinds eind jaren negentig in de Bosstraat uitbaatte, en iets gedronken met vrienden. Wat later stierf hij in zijn slaap. Een hartfalen.

De man laat drie kinderen achter. “En er waren nog zoveel plannen, nog zoveel mooie momenten die we samen zouden beleven”, postten zij in al hun verdriet op Facebook. Zo waren er huwelijksplannen. Rony zou trouwen met Heidi, de dame die hij de vrouw van zijn dromen noemde. Hij vroeg haar ten huwelijk de voorbije zomer, op het feest naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van zijn frituur.

Sertijn was in Buggenhout gekend als frituurbaas, maar ook als broer van de Buggenhoutse schepen en thuisverpleegster Nadine Sertijn. Uit de reacties die op sociale media binnenstromen naar aanleiding van het overlijden, blijkt dat de man erg geliefd was. “Je had een hart van goud en was geliefd door iedereen”, klinkt het daar. Anderen spreken dan weer over een “fantastische persoon, waar je alles aan kon vragen.”

Het overlijden zorgt voor een schok in Buggenhout. Onder andere door de nog jonge leeftijd van Rony, maar ook omdat klanten van zijn frituur hem graag zagen. “Hij stond altijd goed gezind in zijn frituur en was altijd in voor een leuke babbel”, klinkt het. “We zullen zijn lekkere frietjes én zijn glimlach missen.”

