Fotograaf bundelt levensverhaal jongen uit Zuid-Soedan in nieuw boek: “Veel meer dan reisverslag”

Ro Baekelandt heeft een fotostudio in de Hanenstraat in Buggenhout. Maar in de vrije tijd verkent hij authentieke dorpen en stammen in verre landen. “Ik heb twee passies”, zegt hij. “Fotografie en reizen. Platgetreden toeristische paden zijn niets voor mij. Geef mij maar de plekken waar geen toerist komt. Net daar zijn immers de meest authentieke plaatjes te schieten van volkeren die afgezonderd van onze westerse wereld leven.”

Het jongste avontuur bracht Baekelandt in Zuid-Soedan in Afrika, een land geteisterd door oorlog en rebellen op rooftocht, droogte en klimaatverandering en een corrupte overheid. “Toch slaagde ik erin in contact te komen met de Mundari, die geïsoleerd leven”, vertelt Baekelandt. “Een jongeman uit het dorp, Fredrick Pitia Gore, was gids van dienst. We leerden elkaar kennen en ik raakte gefascineerd door zijn verhaal. De jongen wil studeren in de stad om zich later verdienstelijk te maken voor zijn land. Hoewel hij tot een traditionele stam behoort, kwam hij wel al in aanraking met westerse invloeden. Ik besloot zijn verhaal neer te pennen in plaats van een volgend reisverslag te maken.”