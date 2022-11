Fietstunnel onder de sporen aan Koudehaard bijna klaar

BuggenhoutDe werken aan de fietstunnel onder de sporen aan Koudehaard in Buggenhout zijn bijna klaar. Bedoeling is dat het hele project tegen eind dit jaar afgewerkt is.

De fietstunnel aan de spoorwegovergang aan Koudehaard, Hooilaart en Hauwerstraat in Buggenhout komt er omdat Infrabel de overweg hier sluit. Chauffeurs moeten daardoor omrijden, maar fietsers krijgen een tunnel onder de sporen. De werken hiervoor werden maanden geleden opgestart en in mei dit jaar werd een tunnel van 34 meter lang en liefst 700 ton onder de sporen geschoven. Dit spektakel lokte toen heel wat bekijks.

“Sinds die klus geklaard is, is niet stilgezeten”, weet schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “De voorbije weken werden hellingen aan de in- en uitgangen afgewerkt en rioleringswerken uitgevoerd. Deze week staan de asfalteringswerken op het programma: zowel de fietstunnel als de omgeving krijgen deze week een onderlaag én bovenlaag van asfalt.”

Eens dat achter de rug, zullen werklui een waterbuffenbekken of wadi aanleggen in het midden van de constructie. Die vormt het centrum van een groene zone rondom de fietstunnel. “Deze voorziening zal het regenwater verzamelen om het vervolgens vertraagd in de bodem te laten dringen”, legt Hermans uit. “Er komen ook enkele nieuwe hoogstambomen.”

Het is de bedoeling om alle omgevingswerken af te werken tegen het einde van dit jaar. Daarna gaan alle wegen in de buurt weer open. Dat betekent concreet dat er voor auto’s weer een verbinding zal mogelijk zijn van Hooilaart naar Beukenstraat, via Herdersveld. De verbinding van Koudehaard naar het centrum van Buggenhout kan weer via de Stationsstraat. Vanuit de Hauwerstraat kunnen chauffeurs alle richtingen uit, zowel naar de Hanenstraat, de Beukenstraat, Koudehaard als Stationsstraat. De verbinding tussen Koudehaard en Hauwerstraat wordt éénrichtingsverkeer, in de richting van Koudehaard.

De fietstunnel maakt deel uit van de langeafstandsfietsverbinding van Dendermonde naar Londerzeel en omgekeerd. “Deze fietsverbinding loopt via de Reigersweg, Koudehaard, de fietstunnel, Willekooi, Kerkhofstraat en Sportveldstraat”, weet Hermans. “In de Kerkhofstraat komt hiervoor op termijn nog een fietspad. De plaatselijke fietser heeft dan weer de keuze om de fietstunnel te gebruiken of om via de Stationsstraat of Herdersveld te rijden.”

