Extra verkooppunten voor Bugo-bon

Slechts vier nieuwe kleuters zeker van plaatsje in buitenge­woon onderwijs Het Laar: ouders kamperen aan school­poort

Slechts vier kleutertjes kunnen zeker zijn van een plaatsje volgend schooljaar in buitengewoon lager onderwijs Het Laar in Dendermonde. En online inschrijven, zoals in de andere Dendermondse basis- en secundaire scholen, kan niet. Het zorgt voor kamperende ouders aan de schoolpoort. Al het hele weekend. In de kou en de regen.