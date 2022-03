Extra subsidie voor Plantenmarkt rond Dries

Appels Getuigen moeten meer duidelijk­heid geven over zwaar ongeval tussen vrachtwa­gen en fietser

M.O. stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde voor een ongeval met vluchtmisdrijf op 8 januari 2020. Een 67-jarige fietser werd er toen aangereden door een vrachtwagen, maar de chauffeur reed door en werd pas enkele minuten later gevonden door de politie. Omdat er veel onduidelijkheid is over het feit of er al dan niet echt een aanrijding was worden de getuigen nu opgeroepen naar de rechtbank.

15:00