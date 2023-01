Extra parkeerplaatsen in Broekstraat

Dendermonde Lies Vinck (17) is eerste Jeugdstads­dich­ter van Dendermon­de: “Twee jaar lang met mijn gedichten stem aan jongeren geven”

De zeventienjarige Lies Vinck is de allereerste Jeugdstadsdichter van Dendermonde. De jongedame werd zopas aangesteld en zal de titel twee jaar dragen. Minstens acht gedichten moest ze in die periode bezorgen. “Wat jongeren bezighoudt, dat is genoeg stof om over te schrijven”, zegt ze enthousiast.

27 januari