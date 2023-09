Etienne en Julienne vieren vijftig jaar getrouwd: “Bij dansgroep Incar vlogen de cupidopijltjes in het rond”

Hinkelspel van Incovo wijst ook in Londerzeel de weg naar openbare vuilnisbak­ken

Met de start van het schooljaar hebben afvalintercommunales Interza en Incovo in de omgeving van scholen, jeugdverenigingen of andere plaatsen waar veel jeugd te vinden is, een hinkelspel aangebracht aan de openbare vuilnisbakken. Net als in andere gemeenten in de regio, is dat nu ook in Londerzeel gebeurd. Met subtiele speelprikkels willen ze de organisaties de kinderen stimuleren om hun afval in de vuilnisbak te gooien en zwerfvuil tegen te gaan. Want jong geleerd is oud gedaan, klinkt het.