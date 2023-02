Erkridoplein op site Patattenmolen officieel ingehuldigd: “Op de kracht van de mens om uit groot verlies toch iets moois te creëren”

Wieze Chocolade­fa­briek Barry Callebaut krijgt titel ‘Factory of the Future’

Chocoladefabriek Barry Callebaut uit Wieze heeft de titel ‘Factory of the Future’ in ontvangst genomen. Daarmee worden de meest toekomstgerichte productiebedrijven in ons land bekroond. De titel geldt voor drie jaar.

