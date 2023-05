Erik en Godelieve zijn gouden paar: “Samen genieten van de kleine dingen”

Volkskunst­groep viert 75-jarig bestaan tijdens Meiboom­plan­ting: “Vele creatieve handen en geesten hebben Reynout uitgebouwd”

Volkskunstgroep Reynout uit Dendermonde is jarig. Het 75-jarig bestaan is aanleiding voor een jubileumjaar en werd zondag extra in de kijker gezet tijdens de jaarlijkse Meiboomplanting in Grembergen. “We proberen nog altijd een volwaardig ambassadeur van Dendermonde te zijn”, klinkt het.