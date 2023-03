Erdal en dochters zetten actie “Buggenhout Verwarmt” op poten: “Hopen op veel steun om slachtoffers aardbeving Turkije er weer bovenop te krijgen”

“Buggenhout Verwarmt”. Dat is de naam van de actie die Erdal Gökbulut samen met zijn twee dochters Anber en Aksen op poten zet in de bosgemeente. Het gezin wil zoveel mogelijk centen verzamelen om getroffen bergdorpjes na de aardbeving in Turkije van generatoren en verwarming te voorzien. “We kennen de streek en zijn erg geraakt door de ramp die zich daar afspeelde”, klinkt het.

“Ons hart bloedt als we beelden uit het rampgebied in Turkije na de aardbeving zien”, zegt Erdal, uit de Diepmeerstraat in Buggenhout. Zelf verhuisde hij toen hij amper drie jaar oud was van Kayseri in Turkije naar België, maar hij heeft er wel nog familie wonen en samen met zijn twee dochters trekt hij nog regelmatig naar het land. “Hoewel onze familie en vrienden net buiten de grens van het rampgebied wonen, voelen we ons toch erg betrokken”, zegt hij. “Trillingen waren tot duizend kilometer ver te voelen. Het is gigantisch, onmenselijk en hallucinant wat zich in Turkije heeft afgespeeld. Dat kan niemand onberoerd laten.”

Winter

Erdal speelde meteen met het idee om iets te doen voor de slachtoffers. Achter de schermen was hij al met één en ander bezig, maar dochters Anber en Aksen overtuigden hem een grotere actie op poten te zetten, er meer mensen bij te betrekken om zo meer steun te vergaren. “Langs de zijlijn toekijken was geen optie”, zegt hij. “Alsof de aarbeving nog niet genoeg schade berokkende, komt daar ook nog eens de ijskoude winter bovenop. We kregen te horen dat er in moeilijk te bereiken bergdorpen vooral nood is aan generatoren en verwarmingselementen. Vandaar ontstond het idee om vooral daarop in te zetten. Eten, kledij en dergelijke zijn er genoeg, maar wij willen vooral de mensen in afgelegen gebieden helpen. Letterlijk door hen van warmte te voorzien. Vandaar ook de symbolische naam voor onze actie: Buggenhout Verwarmt.”

Erdal kan onder andere al op steun van het gemeentebestuur rekenen. Dochters Anber en Aksen hopen op medewerking van (jeugd)verenigingen. “We voelen dat de solidariteit groot is en bedoeling is om van daaruit verschillende acties op te zetten om geld in te zamelen”, zegt Erdal. “We krijgen daarvoor tips van vrienden Oguz Poyraz en Habibi Öztürk, die de voorbije weken al met succes acties in respectievelijk Lokeren en Sint-Amands opzetten. We kunnen ook van in het kleine Buggenhout perfect iets betekenen voor de slachtoffers in Turkije.”

Elke cent telt

“Er is daar hulp nodig, dat is al wat telt”, zegt Erdal. “En wij zien er persoonlijk op toe dat elke cent die geschonken wordt integraal en rechtstreeks bij zij die het nodig hebben terecht komt. Door mijn contacten in het rampgebied, kan ik zelf de levering van generatoren en verwarmingselementen regelen.”

Voor wie geld wil storten, is er nu al het rekeningnummer van ‘t Middelpunt. Ook dat Buggenhouts tijdschrift van Kris Van Den Berge verleent medewerking. “Ik ben ervan overtuigd dat dit een groot succes zal worden”, zegt Erdal. “De mensen in Turkije zullen deze ramp te boven komen, ze zijn veerkrachtig. En de steun van onder andere Buggenhout zal daarvoor zeker van pas komen.”

Storten kan op BE93 3635 9919 1167 met de mededeling “Buggenhout Verwarmt”.

