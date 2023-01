Enkele maanden na nieuwe start is jeugdhuis Bizar slachtoffer van inbraak

Vaarwel jeugdbuis Bobo, welkom Bizar. Daarmee namen een groep geëngageerde Buggenhoutse jongeren in juni een nieuwe start voor het jeugdhuis. Daarmee werd een moeilijke periode afgesloten met inbraken, zelfs een brandstichting en hangjongeren afgesloten. Er werd gestart met een volledig propere lei. De heropstart was een succes, maar amper half jaar later is het jeugdhuis alweer slachtoffer van criminelen.

Volledig scherm In juni was er nog vreugde om de heropening van het jeugdhuis. Nu werd er alweer ingebroken. © Geert De Rycke

In de nacht van 2 op 3 januari werd in jeugdhuis Bizar, aan het Klaverveld, ingebroken. Hoe de dieven erin slaagden binnen te geraken, is voorlopig een raadsel, want alle deuren en kapotte sloten werden ondertussen al een hele tijd geleden hersteld. Vermoedelijk slaagden de daders erin de dubbele nooddeur van het jeugdhuis te forceren, hoewel die nog maar vorig jaar vernieuwd werd. Ook de toegang tot de uitleendienst van de jeugdraad vertoonde inbraaksporen, maar langs daar lukte het niet om binnen te geraken. Wel is duidelijk dat de dieven gericht te werk gingen, precies wisten wat ze zochten en blijkbaar ook waar dat precies lag. Ze gingen er vandoor met een mengpaneel uit drie onderdelen en twee speaker-statieven.

“De dieven moeten rond 2 uur ‘s nachts in ons jeugdhuis binnen geraakt zijn en rond 4 uur zijn ze er weer vandoor gegaan”, zeggen de jongeren, die een oproep op Facebook plaatsten. “Dat weten we omdat er camerabeelden zijn. Die zijn we momenteel met de politie aan het analyseren. We vragen met aandrang aan de daders om de gestolen goederen terug te brengen. Ook iedereen die iets verdacht gezien zou hebben in of rond het jeugdhuis, roepen we op om daarover de politie te contacteren. En wie het mengpaneel van Pioneer toevallig tegen zou komen op tweedehands-platformen, mag dat ook zeker laten weten.”

Schepen van jeugd Mieke Van Malderen (CD&V) betreurt de inbraak. “Na een vorige inbraak hadden we al extra veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat het nog eens zou gebeuren. Maar blijkbaar is dat nog niet voldoende om bepaalde mensen met slechte gedachten af te schrikken”, zegt ze. “We denken er nu aan nog meer maatregelen te verscherpen. Dat zullen we samen met het bestuur van het jeugdhuis bespreken. Het gemeentebestuur zal zeker de nodige ondersteuning bieden.”

