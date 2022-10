Emilia schopt het tot Princess 2022 tijdens Queen of the Models

OpdorpEmilia Van Holsbeeck (17) uit Opdorp mag zich Princess noemen. Ze sleepte de titel in de wacht tijdens de wedstrijd Queen of the Models, goed voor een tweede plaats.

Emilia besliste om zich in te schrijven voor Queen of the Models om haar “zelfvertrouwen een boost te geven”. Modellenbureau Q-Models organiseert de wedstrijd elk jaar. De finalistes worden dan beoordeeld op persoonlijkheid en creativiteit voor de camera en moeten zich tonen tijdens een finaleshow. Ook Emilia Van Holsbeeck werd geselecteerd als één van de finalistes. Met succes zo blijkt nu, want het meisje wist zopas het kroontje van Princess 2022 in de wacht te slepen.

Daar is Emilia heel blij mee. “Ik ben een paar jaar geleden door een moeilijke periode gegaan naar aanleiding van de scheiding van mijn ouders”, vertelt ze. “Ik kroop toen wat in mijn schulp, maar uiteindelijk ben ik hier wel sterker uitgekomen. Door mee te doen aan deze modellenwedstrijd hoopte ik mijn zelfvertrouwen nog verder een boost te geven en nog steviger in mijn schoenen te staan. Dat is wel gelukt en misschien wenkt nu wel een modellencarrière.”

De finale van de vijfde editie van Queen of the Models vond plaats in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. In totaal streden 22 meisjes over heel Vlaanderen om het kroontje. Amber Jacobs werd uitgeroepen tot Queen 2022. Naast Emilia als Princess stond ook Kyara De Bruyne als Duchess 2022 aan haar zijde. De titels leverden de dames respectievelijk 2.500 euro, 1.750 euro en 1.000 euro op.

