Elke dinsdag kinderfestival in bibliotheek

Het kinderfestival zet elke week een ander thema in de kijker. Kinderen zijn dan welkom in de bibliotheek en mogen vrij gebruik maken van de uitgestalde bibmaterialen. Er is mogelijkheid om strips te lezen, smartgames en andere spelletjes te spelen, te knutselen en te luisteren naar verhalen. De bibliotheek voorziet wel zelf geen begeleiding, dus kinderen moeten wel langskomen in gezelschap van een volwassene.

Elke dinsdagnamiddag van de grote vakantie is het zover, telkens tussen 15 en 17 uur. Op dinsdag 12 juli is het thema “Smartgames” en dinsdag 19 juli volgt een digifestival. De dinsdagen daarop volgen nog een Puzzelfestival, een Knutselfestival, Volksspelletjes, Kleurenfestival en Festivanalles. Deelnemen is gratis. Liefhebbers zijn welkom in de bibliotheek op de eerste verdieping van het Gemeentehuis, Nieuwstraat in Buggenhout. Info: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91.