Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Merchtem Jeanne Van Ginderach­ter­plein­tje plechtig ingehul­digd

Op feestelijke wijze is zondagvoormiddag het Jeanne Van Ginderachterpleintje aan de voormalige brouwerij van Ginder-Ale ingehuldigd. Jeanne overleed in 2018 op 93-jarige leeftijd. Ze wordt een een feministe ‘avant la lettre’ genoemd, was oprichtster van Serviceclub Zonta Brussel Zavel en de enige dochter van voormalig Merchtems burgemeester en Martinas-oprichter Jozef Van Ginderachter. De brouwerij startte ooit met het brouwen van de Ginder-Ale.

10 april