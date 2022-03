Eindelijk opnieuw Vastenvoettocht: deze keer ook steun voor Oekraïne

BuggenhoutNa een coronapauze kon er in Buggenhout zaterdag weer als van oudsher gestapt worden voor het goede doel. De Vastenvoettocht zamelt ze geld in voor projecten in de Derde Wereld. Maar dit jaar was er ook aandacht voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.