Eerstelijnszone Dender leert alles over het medicatieschema

De avond komt er omdat geweten is dat geneesmiddelen nemen complex is en het bekend is dat er veel gezondheidswinst kan gemaakt worden door geneesmiddelen juister in te nemen. Een concreet hulpmiddel daarvoor is een medicatieschema. Daarom wil de Eerstelijnszone Dender iedereen leren hoe belangrijk zo’n schema is en er voor zorgen dat diegene die het nodig hebben weten hoe ze dat ook effectief moeten gebruiken. Geïnteresseerden kunnen hiervoor op donderdag 9 maart aanschuiven aan een Ronde Tafel. Die start om 20 uur in het dienstencentrum op de OCMW-campus aan de Groenlaan in Buggenhout. Aanwezigen krijgen er toelichting over de campagne en het medicatieproject van ELZ Dender. Er volgt nadien ook een moment om samen na te denken op welke manier patiënten, cliënten en leden te informeren en te sensibiliseren zijn rond het medicatieschema. Info en inschrijvingen via www.buggenhout.be.