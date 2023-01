Eerste toespraak van kersvers burgemeester Geert Hermans tijdens nieuwjaarsreceptie

Baasrode Werken Sint-Ursmarus­straat zorgen voor verkeersin­farct in Kier: “Sluipver­keer en wildparke­ren waren al schering en inslag, maar nu is hek helemaal van de dam”

Twee wagens en een gevel beschadigd. De werken aan een bushalte in de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode zijn nog maar net begonnen, maar zorgen nu al voor een verkeersinfract in de Kier. Het kleine straatje wordt geteisterd door sluipverkeer. “Dat is al langer een probleem, net als het wildparkeren hier, maar nu is het nog honderd keer erger”, getuigen bewoners. “De oorzaak: asociaal rijgedrag van chauffeurs die de verkeersborden negeren.”

10 januari