Eerste Bugo-bons in omloop: winnaars actie Dag van de Klant krijgen nieuwe cadeaubon

Opstal/Buggenhout Veertigste Kerstopen­deur bij florist Ludo Annaert: “Helemaal verzot op de geur van kerstgroen”

Een eerste blik op Kerstmis in deze regio was er al met het succesvolle Féerie Florale in het Dendermonse stadhuis, maar nu creëert florist Ludo Annaert uit Opstal zijn eigen kerstmagie. Zijn jaarlijkse Kerstopendeur is aan de veertigste editie toe. “Door mijn passie voor Kerst is dit de hoogmis van mijn jaar”, zegt Annaert. Wij kregen in primeur een rondleiding. En Annaert geeft meteen ook de trends voor Kerst dit jaar mee.

18 november