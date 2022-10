Eddy en Magda vormen gouden paar: “Maar zij kon veel beter dansen dan ik”

Opwijk Aangepaste verkeerssi­tu­a­tie door Open Gemeente­dag

Op 2 oktober vindt in Opwijk Open Gemeentedag plaats. Een aantal bedrijven in de zone Vlaamse Staak zullen die dag hun deuren openen voor het grote publiek. Het belooft er dus druk te worden en daarom geldt er een aangepaste verkeerssituatie. Zo is er onder meer een parkeerverbod en een snelheidsbeperking.

28 september