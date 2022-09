Droogte speelt ook paddenpoel aan ijskelder parten: “Klein plasje, omringd door dode vissen”

OpdorpDe aanhoudende droogte deze zomer heeft ook zijn gevolgen voor de “paddenpoel” aan de ijskelder in Opdorp. Die is momenteel gereduceerd tot een klein plasje, omringd door dode vissen. Libellen zijn er wel nog volop.

De zogenaamde “paddenpoel” in Opdorp is een restant van de bouw van de ijskelder. “De grond van deze poel werd eind 19de eeuw gebruikt om de ijskelderberg op te hogen”, weet Luc Verhelst, coördinator van de ijskelder en paddenpoel voor Natuurpunt ‘s Heerenbosch. “Het ijs uit deze poel werd vervolgens, samen met het ijs van de kasteelvijver, elke winter in de ijskelder opgeslagen om daarna in de lente en de zomer te verkopen. Vermoedelijk maken amfibieën al meer dan 130 jaar gebruik van deze poel om zich voort te planten. Nadat bleek dat de poel zeer ondiep was geworden, werd die in 2016 weer uitgegraven tot het oorspronkelijk niveau. Daardoor was de poel weer winter en zomer gevuld, maar de voorbije drie jaar kwam de poel steeds droger te staan tegen het einde van de zomer.”

De droogte dit jaar is zo erg dat de paddenpoel wel eens helemaal leeg zou kunnen komen te staan. Momenteel rest er alleen nog maar een kleine plas. Daarrond liggen dode vissen. Wat wel nog welig tiert rond de plas zijn allerlei soorten libellen en op de nog vochtige slijkbodem komen dagvlinders mineralen opzuigen. “Voor sommige dieren is het droogvallen dus geen ramp”, zegt Verhelst. “Maar de langdurige droogte gaat wel inhakken op de volwassen kikkers, padden en salamanders die zich weg van het water moeten in leven houden.”

Jaarlijks komen na de winter honderden padden en kikkers naar de paddenpoel om er zich voort te planten. Die larven zijn ondertussen uitgegroeid tot jonge diertjes die zich verspreid hebben over de omgeving. “Maar amfibieën hebben we altijd wat vocht nodig, zodat de droogte hen wel in aantal doet afnemen. Gelukkig is er in de kasteelvijver even verderop wel nog water aanwezig.”

Volledig scherm © RV

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.