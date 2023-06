Digimobiel strijkt neer op wekelijkse marktdag

Legende Vier Heemskinde­ren nu ook in unieke beeldroman: “Gebaseerd op één van oudste Franse manuscrip­ten uit dertiende eeuw”

De legende van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen, zo goed gekend in Dendermonde, is er nu ook in een indrukwekkende beeldroman. De “graphic novel” van Yann Lovato was er eerst in het Frans, maar werd vertaald in het Nederlands. De officiële voorstelling ervan vond plaats in de Ros Beiaardzaal van het Dendermondse stadhuis. “Geen betere plek om dit te doen dan hier”, vinden alle betrokkenen.