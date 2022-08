Dieven aan de haal met twee bromfietsen aan parking station

De diefstal van de scooters werd donderdagochtend rond 7.00 uur opgemerkt door de eigenaar zelf. De eigenaar ging meteen rondhoren in de buurt of er iemand iets gezien had en of er mogelijks camerabeelden aanwezig waren, maar die zijn er niet. De politie werd meteen verwittigd over de diefstal, maar van de daders is op dit moment nog altijd geen spoor. De eigenaar hoopt dat iemand de scooters misschien opmerkt zodat de dader kan gevonden worden. “Ik wil graag mijn scooters terug, want anders heb ik echt een probleem", klinkt het. Buggenhout krijgt de laatste tijd vaker te kampen met diefstallen en inbraken, maar of het hier om dezelfde bende of personen zou gaan is niet duidelijk. Wie iets gezien heeft kan contact opnemen met de politie van Buggenhout/Lebbeke.