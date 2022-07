Dertig Oekraïense vluchtelingen maken wandeling door Buggenhoutbos

Baasrode Koffiebe­drijf uit Baasrode organi­seert opnieuw workshops

Carlos Koffie uit Baasrode organiseert net zoals vorige jaren opnieuw enkele workshops in hun koffiebranderij in de Steenkaaistraat in Baasrode. Ze leren er Iced Tea en Iced coffee maken, en krijgen er ook een rondleiding in de branderij. “Ik heb zelf de recepten bedacht voor de koffie en de thee", zegt Bo Lijnneel van Carlos Koffie.

