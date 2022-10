Conceptnota ruimteplan Buggenhout klaar: opmerkingen welkom tot midden november

BuggenhoutHet gemeentebestuur van Buggenhout maakt volop werk van een een nieuw Beleidsplan Ruimte. Na een eerste bevraging is daarvoor een conceptnota klaar. Tot midden november kunnen Buggenhoutenaren hier nog hun opmerkingen over kwijt.

Het Beleidsplan Ruimte wordt de opvolger van het huidige Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. “Zo’n plan is nodig om de inrichting van onze dorpskernen en de open ruimte in de toekomst in de juiste richting te sturen”, legt schepen Geert Hermans (CD&V) uit. “Zo wordt er bijvoorbeeld in vastgelegd waar nog gebouwd kan worden, welke aanpassingen nodig zijn om dorpskernen levendig te houden en hoe we de identiteit van Buggenhout kunnen bewaren.”

Als basis voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte vond een online bevraging plaats. “Daaruit blijken al enkele eerste duidelijke conclusies”, zegt Hermans. “Buggenhoutenaren vinden onze gemeente aangenaam en willen vooral de open ruimte die er is behouden. Ook het dorpsgevoel en landelijk karakter moet bewaard. Maar in dorpskernen mag het daarnaast best groener.”

De bemerkingen uit de bevraging zijn in een eerste conceptnota gegoten. Dat is een eerste stap naar de opmaak van het definitieve Beleidsplan Ruimte. De conceptnota kan door iedereen geraadpleegd worden, online of op een computer in het gemeentehuis. Tot 15 november zijn opmerkingen over die Conceptnota welkom. Ook die worden meegenomen voor de definitieve versie. Info: omgeving@buggenhout.be of 052 33 95 11.

