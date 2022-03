Comeback garageverkoop stevent af op succes: al meer dan 225 deelnemers

BuggenhoutNa twee jaar coronapauze belooft de nieuwe editie van de garageverkoop in Buggenhout een succes te worden. Al meer dan 225 deelnemers schreven zich in.

De garageverkoop in Buggenhout, jaarlijks georganiseerd door een samenwerking van CD&V, ACV, PASAR , KWB, Femma en het huis-aan-huisblad ’t Middelpunt, was uitgegroeid tot een succesvolle traditie. Tot het coronavirus toesloeg. Daardoor kon er de voorbije twee jaar geen garageverkoop plaatsvinden. Maar die pauze is nu verleden tijd en dus kunnen inwoners van de bosgemeente aanstaande weekend hun oprit, voortuin of garage weer openstellen om er allerlei tweehandsspullen te koop aan te bieden.

De interesse is nu al groot. En dat doet de organisatoren plezier. “We zijn blij dat we op deze manier opnieuw een bijdrage kunnen leveren aan een beter leefmilieu”, zegt Armand De Raedt, namens de initiatiefnemers. “Afgedankte maar nog bruikbare spullen krijgen een nieuwe bestemming en belanden zo niet op de afvalberg. En er is ook een sociaal aspect aan verbonden: na de lange winterperiode vinden buren elkaar weer voor een gezellige babbel.”

De opbrengst van het gebeuren is bestemd voor het goede doel. De organisatoren schenken de winst aan de Capelderij in Opdorp voor jongeren in moeilijke opvoedingssituaties, vzw Avalon in Opstal voor personen met een ernstige motorische beperking, dagcentrum Eindelijk voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel en Blijdorp voor kinderen en jongeren met een mentale beperking. Het vertrekpunt is ook voorzien in het dagcentrum van Eindelijk, aan het Klaverveld 1 in Buggenhout.

De garageverkoop vindt plaats op zaterdag 26 maart. Info: www.buggenhout.cdenv.be of www.pasar.be/buggenhout.