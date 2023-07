Chiro Hemo vat zelf inbreker na aanhoudende inbraken in lokalen: “Blij dat het afgelopen is”

Straatra­cer verliest rijbewijs drie maanden: “In 2023 ook al 20 snelheids­over­tre­din­gen op vijf maanden tijd”

C. stond woensdag terecht in de politierechtbank na een straatrace in Dendermonde waarbij hij geflitst werd door de politie. De jongeman had nog een blanco strafblad, maar betaalde tot mei dit jaar al minstens 20 snelheidsboetes. “Op vijf maanden tijd zo vaak geflitst worden, daar stel ik me veel vragen bij", aldus het Openbaar Ministerie.