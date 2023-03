Certificaat voor Buggenhout als ‘mondiale gemeente’

Picknickta­fel hersteld en eerste padden in poel aan ijskelder

Goed nieuws voor de natuurliefhebbers in Opdorp. Nadat recent alles in gereedheid werd gebracht voor een veilige paddentrek, zitten de eerste amfibieën al in de poel aan de ijskelder. En de picknicktafel daar, die onlangs weer vernield werd door vandalen, is hersteld.