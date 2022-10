Cantico klinkt en zingt met leden en oud-leden op 35-jarig bestaan

Cantico zag in 1988 het levenslicht in Buggenhout. Stuwende kracht achter de oprichting van de vereniging indertijd was gewezen burgemeester Tom Van Herreweghe. Hij verzamelde een achttal jongeren rond zich om een koor te starten. Ook hij was er bij voor de reünie en blikt met veel plezier terug op die vervlogen tijden. “Elke vrijdag kwamen we met onze jonge zangers bij elkaar om hard te repeteren”, vertelt hij. “Geen muziekgenre was ons onbekend. Van klassiek tot modern, van Nederlandstalig tot musicals, zowel in a-capellabewerkingen als met liveband. En we gaven aan alle nummers een eigentijdse toets.”